Nouvelle séance de hausse avant l'ADP et l'OPEP+

Objectif de cours : 7150 PTS

La bourse de Paris a poursuivi son mouvement de rattrapage hier, en attendant les données sur l'emploi américain en fin de semaine. La tendance a notamment été soutenue par les pétrolières, les valeurs industrielles et les financières.

ArcelorMittal a engrangé 5.73%, Worldline 4.78%, Safran 4.09% et Essilor 3.75% tandis qu'Orange a cédé 1.38%, Alstom 1.36% et Sanofi 1.25%.



Hésitants à l'ouverture, les indices américains ont également accéléré à la hausse en deuxième partie de séance, signant ainsi une troisième séance consécutives de rebond. Le Dow Jones a gagné 0.78% à 35405 points, le S&P500 s'est adjugé 0.69% à 4546 points et le Nasdaq100 0.6%.



En attendant l'indice CPI en zone euro à 11h, l'enquête ADP à 14h15 aux Etats-Unis et la décision de l'OPEP+ (stocks pétroliers publiés aussi à 16h30), le CAC40 devrait poursuivre sur sa lancée, avec un gain de 0.4% dans les premiers échanges. En données horaires, l'indice parisien devrait s'affranchir à l'ouverture de la zone des 7120 points. Au-dessus de ce niveau, les 7150 points puis 7200 points constitueraient les nouveaux objectifs haussiers.

