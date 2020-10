Nouvelle séance de hausse dans le sillage de Wall-Street Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 4842 PTS

Objectif de cours : 4900 PTS

Saluant notamment l'amélioration de la santé du président américain, lequel a réintégré la Maison Blanche, le CAC40 a repris des couleurs hier, terminant en hausse de 0.97% à 4871 points. Malgré de faibles volumes (2.4 milliards d'euros échangés sur les principales composantes de la cote), la tendance a été soutenue par le compartiment des bancaires, ainsi que par la forte poussée du pétrole (Brent +5.3% et WTI +5.1%).



Les indices américains ont eux aussi terminé en nette hausse, rassurés par les commentaires de Charles Evans, le patron de la Fed de Chicago, qui qualifie l'économie américaine "d'étonnamment résiliente". Les espoirs d'un accord au Congrès sur le plan de relance ont également contribué à ce mouvement. Le Dow Jones a gagné 1.68% à 28148 points, le S&P500 s'est adjugé 1.8% à 3408 points et le Nasdaq100 2.25%. Ce matin, le contrat Future CAC40 est bien orienté, laissant présager d'une hausse de 0.2%.



En données horaires, le CAC40 conserve une dynamique positive au-dessus des 4824 points, borne basse du gap laissé ouvert hier, correspondant par ailleurs à la moyenne mobile à 20 heures. Le dépassement des 4878 points devrait ouvrir la voie aux 4900/4914 points voire 4949 points par extension, borne basse d'un autre gap laissé ouvert le 21 septembre dernier.





Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

