Nouvelle tentative de rebond à Paris 11/05/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 11/05/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Positive au dessus de 6086 PTS

Objectif de cours : 6200 PTS

Après avoir culminé à près de 2% de gain hier sur fond d'achats à bon compte, la bourse de Paris a été malmenée en fin de journée avec la retombée de Wall Street et le CAC40 a finalement clôturé en hausse de 0.51% à 6116 points.



Du côté des valeurs, Unibail a gagné 2.2%, BNP Paribas 2.15% et Legrand 1.72% tandis qu'Essilor a décroché de 5.1%, Eurofins a perdu 1.67% et Thalès 1.18%.



Hormis le Dow Jones qui a cédé 0.26% à 32160 points, les autres indices ont réussi à reprendre de la hauteur en fin de journée. Le S&P500 a clôturé en timide hausse de 0.25% à 4001 points et le Nasdaq100 a gagné 1.3%.



Le marché parisien devrait ainsi reprendre quelques couleurs à l'ouverture (+0.8%), en attendant l'intervention de Christine Lagarde à 10h, les données sur l'inflation américaine à 14h30 (CPI attendu en hausse de 0.2%) et les stocks pétroliers à 16h30.



En données horaires, la dynamique demeure baissière. L'indice devra rapidement déborder les 6200 points pour espérer une reprise de plus forte ampleur en direction des 6322/6350 points.

A contrario, l'enfoncement des plus bas de lundi ouvrirait la voie aux 6000 points.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.