Octobre commence comme septembre s'est terminé, dans le rouge

Objectif de cours : 6455 PTS

Après une première partie de séance dans le vert et un plus haut à 6621 points, le CAC40 a peu à peu lâché prise hier, clôturant en repli de 0.62% à 6520 points.

Les opérateurs ont ainsi opté pour de nouveaux dégagements sur fond de craintes persistantes au sujet de l'inflation et du ralentissement économique chinois (indice PMI manufacturier à 49.6).



Bien orientés en début de journée, les indices américains ont eux aussi terminé à leur plus bas, malgré le relèvement du plafond de la dette américaine pour éviter le shutdown et un PIB en hausse de 6.7%. Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont en revanche ressorties à 362K (contre 333K attendu).

Le Dow Jones a perdu 1.59% à 33843 points, le S&P500 a cédé 1.19% à 4307 points et le Nasdaq100 0.43%.



Le marché parisien devrait ainsi subir de lourds dégagements aujourd'hui et ouvrir en gap baissier de 1%.



Techniquement, le CAC40 devrait ouvrir en gap baissier ce matin, comblant dans la foulée un autre gap laissé ouvert le 21 septembre dernier. La zone des 6455 points, testée à l'ouverture, devra impérativement contenir les velléités baissières sous peine d'un retour rapide vers les 6400 points.

