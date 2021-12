Omicron crispe les marchés 30/11/2021 | 11:38 Laurent Polsinelli 30/11/2021 | 11:38 Envoyer par e-mail :

Après une tentative de reprise fébrile hier (+0.54% à la clôture), la bourse de Paris et les autres places européennes repartent fortement à la baisse aujourd’hui, toujours préoccupées par le nouveau variant Omicron.

Les propos du directeur général de Moderna, Stéphane Bancel, ont notamment jeté le froid, ayant déclaré au Financial Times que les vaccins existants seraient « moins efficaces » pour lutter contre ce nouveau variant et que la production d’un nouveau vaccin à grande échelle prendrait plusieurs mois. A la mi-séance, le CAC40 cède désormais 1.16% à 6697 points et le S&P500 recule de 1% en préouverture.



Du côté des statistiques, les indices PMI manufacturier et services sont ressortis au-dessus des attentes en Chine, à respectivement 50.1 et 52.3. En zone euro, l’indice CPI progresse de 4.9% (+4.1% le mois dernier).

Les opérateurs prendront connaissance à 15h de l’indice Case-Shiller puis à 15h45 de l’indice PMI de Chicago, avant l’indice du Conference Board à 16h et une intervention de Jerome Powell. En données horaires, la dynamique demeure clairement négative sous les 6861 points voire sous les 6776 points en intraday, cours de clôture de la veille correspondant par ailleurs à la moyenne mobile à 20 heures. La zone des 6655 points devra contenir les velléités baissières sous peine du ralliement rapide des 6606 points, borne basse d’un gap laissé ouvert le 14 octobre.





