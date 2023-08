Au terme d'une séance volatile, le CAC40 a clôturé en timide hausse de 0.08% à 7246 points hier, tiraillé entre la baisse des rendements obligataires et la nouvelle dégradation de l'activité des services en zone euro (PMI à 48.3 contre 50.9 précédemment).



Sur le front des valeurs, Téléperformance a engrangé 2.74%, Eurofins 1.74%, Alstom 1.61%, Worldline 1.33% et L'Oréal 1.26% tandis que Total a cédé 1.74%, Renault 1.58%, Essilor 1.12% et Saint Gobain 0.98%.

Les indices américains ont quant à eux fait preuve d'optimisme avant la publication de Nvidia, les indices PMI décevants plaidant pour un prochain statu quo de la Fed.

L'indice PMI manufacturier est ressorti à 47 (49 le mois dernier) et celui des services à 51 (52.3 précédemment). Les regards devraient désormais se tourner vers la réunion de Jackson Hole qui débute aujourd'hui, avant la tant attendue intervention de Jérome Powell demain.



Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.54% à 34472 points, le S&P500 a gagné 1.1% à 4436 points et le Nasdaq100 1.6%.

Après la clôture, Nvidia a dépassé les attentes, le titre gagnait 6.5% dans les échanges électroniques.



Le marché parisien devrait ainsi reprendre sa marche en avant ce matin, les contrats Futures suggérant un gain initial de 0.7%.

Graphiquement, le CAC40 devrait de nouveau tester aujourd'hui la zone des 7295 points. Au-dessus de ce niveau, le premier objectif reste fixé à 7320 points. Au-delà, les 7370 points seraient alors en ligne de mire.