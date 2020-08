Oscillations dans un trend horizontal Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4920 PTS/ 5020 PTS

Malgré les records enregistrés aux Etats-Unis, la bourse de Paris a montré une relative faiblesse en fin de séance, en cédant 0.68% à 4938 points, Seules Sanofi et Cap Gemini se démarquent avec des gains respectifs de 1% et 0.8%. Les investisseurs pourront se concentrer ce jour sur la publication des stocks de pétrole avant de connaitre les conclusions des minutes de la FED. En attendant, les futures se traitent à l'équilibre. Graphiquement, en données horaires, les cours oscillent entre le support des 4920 points et la partie haute du trend à 5000 points. Le récent gap reste ouvert avec comme borne basse la ligne des 5020 points, niveau qui constitue toujours la résistance à court terme. A l’inverse, il faudrait une rupture des 4920 points en clôture pour dégrader davantage la configuration et viser la cible inférieure située à 4880 points puis, par extension, celle des 4840 points.

