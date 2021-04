Ouverture au-dessus des 6200 points 14/04/2021 | 08:24 Jordan Dufee 14/04/2021 | 08:24 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6250 PTS

L’indice parisien s’est hissé hier à un nouveau plus haut datant de plus de vingt ans à 6184 points ! L’optimisme perdure après la publication de l’inflation américaine, qui a modérément progressé de 0.6% en mars. Les incertitudes entourant le vaccin de Johnson & Johnson sont par conséquent reléguées au second plan. Sur le front des valeurs, il sera difficile de passer à côté de la valeur du jour, LVMH, qui démarre l’année sur les chapeaux de roue. Le géant du luxe a dévoilé des ventes de 14 milliards d’euros sur le premier trimestre de l’année, une performance supérieure aux attentes du marché. Concernant les statistiques, la production industrielle de la zone euro (11h00) et les stocks pétroliers hebdomadaires américains (16h30) seront les deux principaux indicateurs macro-économiques du jour, mais ce sont les allocutions des banquiers centraux qui vont accaparer l'attention, en particulier Christine Lagarde (BCE) à 16h00 et Jerome Powell (Fed) à 18h00. D'un point de vue technique, la tendance horaire demeure haussière, en atteste l'orientation des différentes moyennes mobiles dans cette unité de temps. Les premiers échanges devraient se faire au-dessus des 6200 points, cible principal des acheteurs en début de semaine. Le camp haussier garde par conséquent la main et ce sera le cas tant que les cours se maintiendront au-dessus de 6118 points.

