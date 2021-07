Ouverture au-dessus des 6400 points 09/07/2021 | 08:01 Jordan Dufee 09/07/2021 | 08:01 Envoyer par e-mail :

La pression est montée d’un cran sur les marchés, qui ont subi hier leur premier coup de tonnerre de l’été. L’indice parisien s’est enfoncé dans le rouge jusqu’à 6348 points avant de limiter ses pertes en fin de séance avec une clôture en baisse de 2.01%, proche des 6400 points. Le verdict de la BCE sur l’évolution de sa politique monétaire n’a pas modifié l’issue de la séance, l’Institution ayant annoncé viser un taux d’inflation « proche » de 2% à moyen terme. Sur le front des valeurs du CAC40 et du SBF120, Safran (+1.07%) est parvenu à s’octroyer une petite hausse, un exploit en soi puisque le reste du palmarès est baissier. Carrefour s’est enfoncé de 4.74%, ce n’est pas beaucoup mieux du côté de Publicis (-3.7%) et des valeurs du luxe comme Kering (-3.37%) et LVMH (3.2%). Il fallait donc miser sur les valeurs « Covid Friendly » qui ont eu plus du succès à l’image des variations journalières de Sartorius Stedim Biotech (+1.64%), Eurofins Scientific (+1.51%) ou Biomérieux (+1.48%). Ce jour, les investisseurs n’auront pas grand-chose à se mettre sous la dent du côté des statistiques économiques. Leur attention se portera ainsi sur l’allocation de Christine Lagarde, à l’heure du déjeuner. Vers 08h00, l’indice français est attendu en hausse de 0.3% à 6410 points. Techniquement, en données horaires, la pression baissière a ramené le CAC40 jusque dans la zone des 6350 points, qui correspond au « gap » ouvert le 21 mai dernier. Les acheteurs sont parvenus hier à sauvegarder ce support, qui constitue par conséquent un niveau clé pour la suite. Malgré tout, les vendeurs garderont la main à très court terme tant que les cours évolueront en dessous des 6483 points, une mainmise qui pourrait s’intensifier en cas d’un franchissement à la baisse des 6350 points.

