Ouverture en baisse de 0.2% pour cette séance des trois sorcières

Objectif de cours : 6517 PTS

Après avoir perdu 0.97% mercredi, le CAC40 a repris quelques couleurs hier, porté par le rebond des valeurs technologiques, des pétrolières et de l'automobile. L'indice parisien a clôturé sur un gain de 0.45% à 6557 points.

STM s'est adjugée 3.23%, Total 2.44%, Téléperformance 1.62%, Unibail 1.26% et Stellantis 1.16% tandis que Saint Gobain a perdu 2.59%, Vivendi 1.57% et Veolia 1.38%.



Les statistiques étaient mitigées. En zone euro, l'indice CPI s'est maintenu à 8.9%. Aux Etats-Unis, l'indice PhillyFed remonte à 6.2% (-12.3 le mois dernier) et les inscriptions hebdomadaires étaient meilleures que prévu (250K contre 265K attendu), plaidant pour une poursuite des resserrements monétaires comme le laissaient envisager les dernières minutes de la Fed.



Les indices américains ont également clôturé en timide hausse, le Dow Jones a gagné 0.06% à 33999 points, le S&P500 s'est adjugé 0.23% à 4283 points et le Nasdaq100 0.26%.



Pour cette séance des trois sorcières, la bourse de Paris devrait ouvrir en repli de 0.2%.

En données horaires, nous maintenons pour le moment un biais baissier sous les 6576 points. La rupture des 6517 points ouvrirait la voie aux 6500 points voire 6450 points par extension.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.