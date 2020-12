Ouverture en hausse, à proximité des 5600 points 09/12/2020 | 08:16 Jordan Dufee 09/12/2020 | 08:16 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 09/12/2020 | 08:16

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5518 PTS/ 5612 PTS

Après avoir passé la majeure partie de la séance dans le rouge, avec les banques, le CAC40 a redressé la barre en deuxième partie de journée, soutenu par la bonne orientation initiale de Wall-Street. L'indice parisien a finalement terminé en légère baisse de 0.23% à 5560 points, dans un contexte d'attentisme avant les décisions des banquiers centraux. Parmi les gagnants de la séance, Alstom se distingue avec une hausse de 1.48% et ainsi que Vivendi avec un gain de 0.96%. Ce jour, les investisseurs prendront connaissance d'une batterie de chiffres dont les stocks pétroliers à 16h30. Les futures, en préouverture, affichent un sentiment optimiste avec une hausse de 0.60%. Techniquement, en données horaires, inlassablement l'indice reste bloqué par des bornes apparentes. Les cours oscillent à l'intérieur du range identifié à 5610 pour la partie haute, alors que la ligne des 5520 points constitue le support très court terme.

© Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.