Ouverture positive en attendant la Fed

A la veille du verdict de la Fed, la bourse de Paris a terminé en baisse de 0.69% à 6895 points, pénalisée par la flambée de l'inflation aux Etats-Unis. L'indice PPI a bondi de 0.8% (0.5% attendu), soit une progression de 9.6% en rythme annuel.



Sur le front des valeurs, ArcelorMittal s'est envolée de 8.05%, Orange a gagné 2.16%, Unibail 1.34% et Société Générale 0.99%. Du côté des baisses, Eurofins cède 5.31%, Schneider Electric 2.55% et Dassault Système 2.5%.



Les indices américains ont également subi des dégagements, craignant que la Réserve Fédérale décode d'accélérer la réduction de ses achats d'actifs. Le Dow Jones a perdu 0.3% à 35544 points, le S&P500 a cédé 0.75% à 4634 points et le Nasdaq100 a reculé de 1.04%.



Malgré des données chinoises sous les attentes (ventes au détail en hausse de 3.9%, production industrielle à +3.8% et chômage à 5%), le CAC40 devrait s'inscrire en hausse de 0.1% dans les premiers échanges.



Techniquement, la dynamique est baissière en données horaires sous les 6960 points. La zone des 6885 points devra engendrer une réaction positive sous peine d'une poursuite de la consolidation en direction des 6836 points dans un premier temps voire 6750 points par extension.

