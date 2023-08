Les places européennes ont clôturé en ordre dispersé hier, dans un contexte d'attentisme avant les résultats de quelques poids lourds.



Le CAC40 a quant à lui terminé en légère hausse de 0.30% à 7497 points, malgré la bonne orientation des valeurs technologiques.



ArcelorMittal a engrangé 2.43%, Sanofi 2.24%, Unibail Rodamco 1.54%, TotalEnergies 1.51%, EssilorLuxottica 1.39% tandis que Teleperformance a décroché de 2.84%, Bouygues a cédé 1.93%, Danone 1.59% et Renault 1.55%.



Les indices américains ont pour leur part gagné du terrain, grâce à ses poids lourds. Le Nasdaq100 s'est adjugé 0.04%, le S&P500 a gagné 0.15% à 4589 points et le Dow Jones 0.28% à 35560 points.



L'agenda des résultats d'entreprises compte plusieurs poids lourds de la vieille économie aujourd'hui, notamment Merck et Pfizer dans la santé aux Etats-Unis, ou HSBC, BP Plc et Diageo au Royaume-Uni. C'est le fabricant de processeurs Advanced Micro Devices qui assurera la permanence pour les valeurs technologiques, mais ce sera après la clôture de Wall Street.



Les indicateurs PMI manufacturiers définitifs de juillet seront publiés tout au long de la journée pour les principales économies. L'étude JOLTS sur l'emploi aux Etats-Unis complétera le tableau à 16h00



Aujourd'hui, le CAC40 devrait néanmoins débuter la séance en baisse de 0.16%.

Graphiquement, la tendance demeure haussière au-dessus des 7387 points voire au-dessus de la zone des 7430 points en intraday. Le débordement des 7478 points pourrait ouvrir la voie aux 7600/7650points.