CAC 40 : Paris entame la semaine autour de l'équilibre

Par Le 08 mai 2023 à 08:10Par Jordan Dufee Partager En surveillance. Surveiller la sortie du range 7390 / 7450 La bourse de Paris s'est redressée vendredi dernier, permettant au CAC40 de limiter son repli hebdomadaire à 0,78%. Les dernières données sur le marché de l'emploi américain ont remonté le moral des financiers dans la mesure où le rapport a fait état de 253.000 créations d'emplois non-agricoles le mois dernier alors que les économistes en prévoyaient en moyenne 181.000. Relevons également que Wall Street s'est aussi remise la tête à l'endroit grâce à la bonne publication d'Apple. Preuve en est, le Nasdaq100, l'indice qui reflète probablement le mieux l'appétence des investisseurs pour le risque, a terminé la semaine écoulée à 13259 points, soit son niveau de clôture hebdomadaire le plus élevé de l'année. Concernant la séance du jour, l'agenda macroéconomique est plutôt clairsemé avec la confiance des investisseurs en zone euro à 10h30, avant les stocks des grossistes au Etats-Unis à 16h00. Vers 8h15, les indicateurs avancés pointent vers une ouverture autour de l'équilibre. Techniquement, le franchissement des 7390 points a libéré un potentiel de hausse en direction des 7450 points. Il faudra néanmoins attendre un franchissement de ce niveau afin d'espérer une poussée plus dynamique en direction des 7500 points. En attendant, une consolidation peut prendre forme entre 7390 et 7450 points. Partager

