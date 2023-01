Paris inaugure 2023 avec du dynamisme 02/01/2023 | 11:03 Patrick Rejaunier 02/01/2023 | 11:03 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6575 PTS

Une des rares places boursières ouvertes en ce deuxième jour de l’année, Paris en profite pour reprendre des couleurs et gagner plus de 1%, proche de 6550 points. Cette hausse, presque traditionnelle pour l'ouverture de la session annuelle, trouve des catalyseurs avec notamment le secteur de l’automobile, qui affiche pourtant des scores de piètre qualité sur 2022. Renault en profite pour prendre la tête du CAC40 avec une hausse 3.6%. Il faudra attendre demain pour obtenir de nouveaux chiffres macroéconomiques avec une batterie de PMI aux Etats-Unis. Graphiquement, les oscillations persistent à l’intérieur d'un large couloir horizontal avec comme point bas, la ligne des 6470 points et pour la partie supérieure, une résistance court terme qui vient d'être touchée à 6575 points. Il faudrait une franc dépassement de cette zone pour envisager une accélération en direction des 6700 points. Peut-être le challenge de ce début d’année !

