CAC 40 : Pas de prise de risque avant le week end

Par Hier à 11:35Par Laurent Polsinelli Partager En surveillance. Surveiller la sortie du range 7197 / 7308 En attendant quelques statistiques américaines d'importance, les places européennes subissent finalement de nouveaux dégagements ce vendredi, la tendance demeurant fragilisée par les incertitudes au sujet du plafond de la dette américaine.

Le CAC40, qui avait ouvert en territoire positif ce matin, cède désormais 0.23% à 7212 points et le S&P500 recule de 0.2% en préouverture.



Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance aux Etats-Unis de l'indice Core PCE à 14h30, des commandes de biens durables, des dépenses et revenus des ménages ainsi que des stocks des grossistes, avant l'indice du Michigan à 16h. En données horaires, la configuration reste dégradée. La zone des 7197 points devra contenir les velléités baissières sous peine d'une poursuite du mouvement en cours en direction des 7141/7100 points. Partager

