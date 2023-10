Malgré la hausse de Wall Street hier et une accalmie provisoire sur les taux, le CAC40 ne parvient pas à se maintenir dans le vert et cède désormais 0.32% à 6974 points, plombé également par Alstom (-37.9%).

Les opérateurs restent particulièrement attentifs à la trajectoire des rendements obligataires, d'autant plus à l'approche du rapport mensuel sur l'emploi américain demain.



Aujourd'hui, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30.



Du côté des valeurs, LVMH et STM gagnent 0.8%, Eurofins 0.77%, Legrand 0.6% et Carrefour 0.6%. A l'opposé, Edenred perd 1.3%, Renault 1.2% et Total 1.1%.



Techniquement, pas de changement, on suivra de près la sortie des 6948/7050 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir.