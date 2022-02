Persistance des craintes géopolitiques 17/02/2022 | 08:03 Laurent Polsinelli 17/02/2022 | 08:03 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6924 PTS/ 7030 PTS

A l'issue d'une séance en dents de scie, le CAC40 a terminé en baisse de 0.21% à 6964 points hier, tandis que les responsables américains et européens ont indiqué ne pas avoir constaté de réduction des forces russes à la frontière ukrainienne. La veille les places financières avaient fortement rebondi alors que Moscou annonçait le retrait d'une partie de ses troupes.



Sur le front des valeurs, Unibail a gagné 4.54%, ArcelorMittal 3.2%, Air liquide 2.68% et Renault 2.52% alors que Cap Gemini a cédé 2.01%, Société Générale 1.77% et Crédit agricole 1.64%.



Les indices américains ont quant à eux clôturé en ordre dispersé, non loin de l'équilibre, après les minutes de la Fed sans surprise. La Réserve Fédérale envisage d'augmenter ses taux de manière accélérée si l'inflation ne donne pas de signe de ralentissement dans les prochains mois, tandis qu'elle progresse actuellement de 7.5% sur un an, un record de 40 ans.

Le S&P500 a gagné 0.09% à 4475 points, le Dow Jones s'est effrité de 0.16% à 34934 points et le Nasdaq100 de 0.12%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait néanmoins ouvrir en repli de 0.3%.

En données horaires, l'indice parisien devrait de nouveau tester la zone des 6924 points. Ce niveau devra de nouveau engendrer une réaction positive sous peine d'une poursuite des dégagements en direction des 6870 points.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.