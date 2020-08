Petit rebond en vue au lendemain de la Fed Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4950 PTS/ 5060 PTS

Tranchant avec la nouvelle progression de Wall Street, les places européennes ont reculé hier et temporisent après la prise de parole du président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, qui a maintenu sa politique monétaire accommodante. L’indice parisien a cédé 0.64% à 5015 points. Sur le front des statistiques économiques, la semaine prendra fin avec les dépenses et les revenus des ménages aux Etats-Unis (14h30), le PMI de Chicago (15h45) et le sentiment des consommateurs (16h00). Vers 08h45, le CAC40 est attendu en légère hausse et devrait ouvrir à proximité de 5030 points. Graphiquement, la configuration n’a que peu évolué puisque le CAC40 est toujours enfermé entre 4950 et 5060 points. La neutralité est donc toujours d’actualité et il faudra attendre un débordement de cette zone de prix pour agir dans un sens comme dans l’autre.

