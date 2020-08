Peu d'initiatives à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 26/08/2020 | 08:10

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4950 PTS/ 5040 PTS

Si la séance avait bien commencé, l’indice parisien a finalement clôturé à l’équilibre hier, à 5008 points. La propagation du Covid-19 continue à susciter des craintes tandis que les espoirs de mettre au point un vaccin les atténuent. La prudence est donc de mise et les indices européens semblent avancer à reculons. Une fois de plus, c’est Accor (+3.8%) qui s’installe en haut de l’affiche, grâce à une actualité relativement dense en cette période estivale. En termes de statistiques, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des commandes de biens durables aux Etats-Unis ainsi que des stocks pétroliers à 16h30. Techniquement, en données horaires, le fort démarrage de la veille n’a pas pu être soutenu. Les cours sont ainsi revenus tester la moyenne mobile à 20 périodes. La balle est au centre, ouvrant la voie davantage de neutralité. Ce mouvement de respiration peut perdurer tant que les cours resteront bornés entre 4950 et 5040 points.

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ARCELORMITTAL 10.271 3.82% ATOS SE 74.62 3.70% WORLDLINE 77.18 2.63% STMICROELECTRONICS N.V. 25.8 1.86% ESSILORLUXOTTICA 113.5 1.70% ENGIE 11.375 -0.57% ACCOR 25.34 -0.59% ORANGE 9.804 -1.67% AIRBUS SE 70.36 -1.68% THALES 67.54 -1.83% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.