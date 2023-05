La bourse de Paris a ouvert en territoire négatif ce matin, dans le sillage de statistiques chinoises décevantes, avant de revenir à proximité de l'équilibre (+0.03% à 7420 points).



Concernant la macroéconomie, la production industrielle chinoise progresse de 5.6% (consensus 10.9%), les ventes au détail de 18.4% (consensus 22% et 10.6% le mois dernier) mais le taux de chômage recule à 5.2% (5.3% précédemment).

L'indice Zew en Allemagne est ressorti à -10.7 (4.1 le mois dernier), le PIB était conforme aux attentes à +0.1% en zone euro et la balance commerciale à 17B (-0.1B précédemment).

Les ventes au détail seront publiées aux Etats-Unis à 14h30, la production industrielle à 15h15, les stocks des entreprises et l'indice NAHB à 16h.



Sur le front des valeurs, Airbus gagne 1.7%, Unibail 1.35%, Safran 1.3%, Engie 1.1% et STM 1% alors que Bouygues cède 2.8%, Renault 2%, Vivendi 1.5%.

Techniquement, la configuration demeure inchangée. Seule la sortie des 7316/7463 points permettra de renouer avec une dynamique affirmée.