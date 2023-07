Malmenée par les valeurs du luxe, dans le sillage des mauvaises statistiques chinoises, la bourse de Paris a terminé en forte baisse de 1.12% à 7291 points.

La croissance chinoise est ressortie en hausse de seulement 6.3% (consensus 7.1% et 4.5% précédemment), les ventes au détail progressent de 3.1% (12.7% le mois dernier) mais la production industrielle grimpe de 4.4% (contre 2.5% attendu et 3.5% précédemment).



Sur le front des valeurs, Carrefour a gagné 0.58%, Sanofi 0.49%, Thalès 0.47% et Axa 0.46% tandis qu'Hermès cède 4.21%, LVMH 3.73%, Kering 1.95% et L'Oréal 1.81%.



Les indices américains ont quant à eux clôturé en territoire positif, dans l'attente des prochaines publications de sociétés. Le Dow Jones s'est adjugé 0.22% à 34585 points, le S&P500 a progressé de 0.39% à 4522 points et le Nasdaq100 de 0.95%.



Le CAC40 devrait néanmoins débuter la séance non loin de l'équilibre.

En données horaires, un biais baissier restera privilégié sous les 7332 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures qui se retourne à la baisse. L'enfoncement des 7267 points militerait pour des dégagements plus marqués en direction des 7200/7176 points.