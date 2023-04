Peu d'initiatives à l'ouverture avant la compensation 21/04/2023 | 08:00 Laurent Polsinelli 21/04/2023 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Malmené tout au long de la séance par les valeurs automobile et les technologiques, le CAC40 a bénéficié de la remontée des valeurs du luxe en deuxième partie de journée pour réduire ses pertes. Après un plus bas à 7506 points, l'indice parisien a finalement clôturé en légère baisse de 0.14% à 7538 points.



Du côté des valeurs, les 4 valeurs du luxe était sur le podium. L'Oréal a gagné 1.72%, Hermès 1.63%, LVMH 1.3% et Kering 0.72%, suivies par Pernod Ricard 0.72% et Thalès 0.6%. A l'opposé, Renault a décroché de 7.97%, Stellantis de 5.31% et Michelin de 4.32%.



Wall Street a également perdu du terrain, dans le sillage de quelques mauvais résultats d'entreprises et des incertitudes persistantes sur la trajectoire de la Fed. Tesla a perdu 9.75% et AT&T 10.41%.

Le Dow Jones a clôturé en repli de 0.33% à 33786 points, le S&P500 a cédé 0.6% à 4129 points et le Nasdaq100 0.78%.



Aujourd'hui pour cette séance des trois sorcières, le CAC40 devrait de nouveau ouvrir à proximité de l'équilibre.

Les indices Flash PMI manufacturier et services seront publiés à 10h en zone euro et à 15h45 aux Etats-Unis.



Graphiquement, pas de changement, on attendra la sortie des 7495/7559 points pour agir.

