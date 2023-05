CAC 40 : Peu d'initiatives à la mi-séance

Par Le 08 mai 2023 à 11:52Par Jordan Dufee Partager En surveillance. Surveiller la sortie du range 7390 / 7450 Le CAC40 progresse de 0,15% à la mi-séance et s'attaque à sa résistance horaire située à 7450 points. Les initiatives devraient rester limitées en ce jour férié en France, d'autant plus que le marché londonien est fermé pour le couronnement de Charles III. Ce matin, la confiance des investisseurs en zone euro s'est dégradée. La prochaine statistique économique concernera les stocks des grossistes américaines du mois d'avril, et sera dévoilée à 16h. Au chapitre des valeurs, ArcelorMittal (+3,10%) réalise la meilleure performance journalière du CAC40, devant Alstom (+2,55%) et Bouygues (+1,40%). A la baisse, Teleperformance (-1,55%) poursuit son recul avec une quatrième séance consécutive baissière. En données horaires, le franchissement des 7390 points a libéré un potentiel de hausse en direction des 7450 points. Il faudra néanmoins attendre un franchissement de ce niveau afin d'espérer une poussée plus dynamique en direction des 7500 points. En attendant, une consolidation peut prendre forme entre 7390 et 7450 points. Partager

Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.