Sans statistique importance aujourd'hui, les places européennes progressent modestement en ce début de semaine, allégées d'une partie du stress lié au risque de défaut de paiement des Etats-Unis grâce à l'accord trouvé au cours du week-end pour relever le plafond de la dette du pays.



Le CAC40 , qui avait ouvert en territoire positif ce matin (+0.3%), reste stable 0.01% à 7320 points. La journée étant fériée à la fois au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, avec pour conséquence la fermeture des marchés londoniens et new-yorkais.



Concernant la France, l'agence de notation européenne Scope a abaissé vendredi la perspective du pays, ce qui signifie que sa note pourrait être dégradée à l'avenir, comme cela a été le cas fin avril par l'agence Fitch .



À l'approche du verdict de Standard and Poor's ( S&P ), qui doit actualiser sa note sur la France vendredi prochain, le gouvernement français s'active pour convaincre du sérieux de sa trajectoire budgétaire.



En données horaires, pas de changement majeur. On attendra la sortie des 7197/7378 points pour agir.