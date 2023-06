En l'absence de publication macroéconomique majeure, les places européennes évoluent en ordre dispersé aujourd'hui, dans l'attente de l'intervention de Jerome Powell devant le Congrès américain à 16h.

Le CAC40 a quant à lui réduit ses pertes initiales et cède désormais 0.11% à 7286 points, contre un plus bas à 7266 points en début de journée.



Au niveau des valeurs, Renault gagne 2.7%, BNP Paribas 1.3%, Total 1.2%, Stellantis 1.1% et Société Générale 0.8% tandis qu'Hermès cède 1.3%, Unibail 1.1% et Téléperformance 0.8%.



Techniquement, le CAC40 a rallié ce matin la cible des 7266 points et tente de reprendre un peu de hauteur. A court terme, on attendra la sortie des 7266/7321 points pour mettre à profit un rebond technique en direction des 7362 points ou au contraire, de nouveaux dégagements, avec dans cette hypothèse, les 7225 points comme nouvel objectif baissier.