Malgré la faible croissance en zone euro (+0.1%), les places européennes ont terminé dans le vert vendredi dernier, portées par la hausse de Wall Street et le ralentissement de l'inflation américaine.

L'indice Core PCE était ressorti en hausse de 4.1% sur un an, contre 5.1% le mois dernier, confortant néanmoins les anticipations d'un relèvement de 25 points de base par la Fed le 3 mai.



Du côté des valeurs, Engie a gagné 3.69%, Saint Gobain 2.6%, Dassault Système 2.54%, Alstom 2.02% et Total 1.88% tandis que Pernod Ricard a perdu 2.6%, Sanofi 1.79% et LVMH 0.7%.



Après une séance nettement haussière vendredi, Wall Street a clôturé en légère baisse hier, suite à l'accord avec JPMorgan pour le sauvetage de First Republic. Les statistiques du jour étaient meilleures que prévu, les dépenses de construction progressent de 0.3% (-0.3% précédemment) et l'ISM manufacturier remonte à 47.1 (46.3 le mois dernier).

Le Dow Jones a cédé 0.14% à 34051 points, le S&P500 s'est effrité de 0.04% à 4167 points et le Nasdaq100 a perdu 0.11% à 13231 points.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la séance autour de l'équilibre, en attendant la décision de la Fed demain. L'indice PMI manufacturier de la zone euro sera publié à 10h puis l'indice CPI à 11h, avant les commandes industrielles américaines à 16h.



Graphiquement, pas de changement, la consolidation se poursuit. On maintiendra pour le moment un biais baissier sous les 7508 points dans une logique de prudence. Seul le dépassement de cette zone permettrait d'anticiper une poursuite du rebond en direction des 7540/7581 points.