Peu d'initiatives avant le PPI US 18/01/2023 | 11:17 Laurent Polsinelli 18/01/2023 | 11:17 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 7050 PTS/ 7104 PTS

Surfant sur le courant d'optimisme du début d'année, le CAC40 s'inscrit aujourd'hui en timide hausse de 0.14% à 7086 points, en attendant quelques statistiques américaines d'importance et notamment les données sur l'inflation.

L'indice CPI publié en zone euro est resté sans impact, les chiffres étant en tous points conformes aux attentes. L'indice progresse de 9.2% et de 5.2% hors alimentation et énergie, comme le mois dernier.



Cet après-midi, l'indice PPI US sera publié à 14h30 (consensus -0.1%) mais aussi les ventes au détails, anticipées en baisse de 0.8%. La production industrielle sera dévoilée à 15h15, les stocks des entreprises et l'indice NAHB à 16h, avant le Livre Beige de la Fed à 20h.



En données horaires, la configuration demeure inchangée. La dynamique est positive au-dessus des 7050 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. A très court terme, on attendra la sortie des 7050/7104 points pour agir.

© Zonebourse.com 2023 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.