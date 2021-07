Peu d’initiatives avant les premiers résultats et l’inflation US 13/07/2021 | 11:46 Jordan Dufee 13/07/2021 | 11:46 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Positive au dessus de 6480 EUR

Objectif de cours : 6680 EUR

L’indice français évolue sans direction ce matin, laissant penser que les investisseurs adoptent une position attentiste avant l’inflation américaine, qui sera dévoilée à 14h30, ainsi que les premiers résultats des banques américaines. En effet, JP Morgan et Goldman Sachs ouvriront le bal des publications cet après-midi. En attendant, le CAC40 perd un peu de terrain à 6544 points. Techniquement, la configuration en données horaire n’a que peu évolué. L’indice français évolue au-dessus de ses trois principales moyennes mobiles, qui tendent à se retourner à la hausse. Nous gardons un biais haussier à très court terme tant que les cours se maintiendront au-dessus de 6480 points. Franchir à la baisse ce niveau serait synonyme de danger, avec à la clé une possible correction en direction du prochain gap sur cette unité de temps.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.