Peu d'initiatives avec la Chine et le pétrole

Portée par le ralentissement de l'inflation en zone euro et aux Etats-Unis, laissant espérer la fin prochaine du cycle de resserrement monétaire, la bourse de Paris a terminé en hausse de 0.81% à 7322 points vendredi dernier. Cette dernière revient ainsi à moins de 80 points de son record absolu du 6 mars dernier, après avoir engrangé 4.38% la semaine dernière, dans un contexte de soulagement sur le secteur bancaire.



Sur le front des valeurs, Worldline a gagné 2.19%, LVMH 2.1%, Carrefour 2.03%, Dassault Systèmes 1.6% et L'Oréal 1.41% tandis qu'Eurofins a cédé 1.28%, Publicis 1.1% et Téléperformance 0.81%.



Au niveau de la macroéconomie, l'indice PCE a progressé de 0.3% en février (+5% sur un an), contre 0.6% en janvier, ce qui représentait une progression de 5.3% sur un an. En zone euro, l'inflation a également marqué le pas, avec une hausse de 6.9% sur un an en mars, contre 8.5% en février, grâce au reflux des prix de l'énergie. Hors alimentation et énergie, l'indice Core PCE progresse de 5.7% contre 5.6% le mois dernier.



Les indices américains ont également enregistré des gains conséquents, à l'image du Nasdaq100 qui a engrangé 1.68%. Le S&P500 a clôturé en hausse de 1.44% à 4109 points et le Dow Jones a gagné 1.26% à 33274 points.



Les contrats Futures présagent d'une ouverture proche de l'équilibre ce matin, après le repli de l'indice Caixin PMI manufacturier en Chine (50 contre 51.6 précédemment) et la forte poussée des cours pétroliers alors que les géants du Golfe a annoncé des réductions importantes de la production à partir de mai jusqu'à fin 2023 afin de soutenir les cours. Graphiquement, le CAC40 conserve une dynamique clairement positive en données horaires au-dessus des 7287 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures. La récente progression incite à la prudence mais la préservation de ce seuil pourrait permettre à l'indice de renouer avec ses records.

