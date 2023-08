Après un démarrage haussier dans le sillage de Wall Street et de la détente du marché de l'emploi aux Etats-Unis, l'Europe a rapidement rendu ses gains et basculé en territoire négatif, avec le coup d'état militaire au Gabon et la persistance des tensions inflationnistes en zone euro.

Le CAC40, qui avait brièvement dépassé les 7400 points hier matin, a finalement terminé en baisse de 0.12% à 7364 points.



Sur le plan macroéconomique, l'indice CPI progresse de 0.3% en Allemagne, de 2.6% en Espagne. Outre-Atlantique, l'ADP a rassuré sur la trajectoire des taux d'intérêt, avec seulement 177K créations d'emplois dans le secteur privé (371K le mois dernier). Le PIB américain progresse quant à lui de 2.1% (2.4% précédemment) et les promesses de vente de logements grimpent de 0.9% (0.4% le mois dernier).



Les indices américains ont quant à eux grappillé encore un peu de terrain. Le Dow Jones a gagné 0.11% à 34890 points, le S&P500 s'est adjugé 0.38% à 4514 points et le Nasdaq100 0.56%.



L'indice parisien devrait ainsi ouvrir en timide hausse de 0.15% ce matin.

Lee marché attend l'indice CPI en zone euro et le taux de chômage, puis aux Etats-Unis l'indice Core PCE, les inscriptions hebdomadaires au chômage ainsi que les dépenses et revenus des ménages. Le point d'orgue sera le rapport mensuel sur l'emploi demain.

Techniquement, on suivra de près la sortie des 7320/7405 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir.