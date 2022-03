Peu d'initiatives en Europe 25/03/2022 | 11:10 Laurent Polsinelli 25/03/2022 | 11:10 Envoyer par e-mail :

Dans un contexte de prudence, avec l'escalade du conflit en Ukraine et les nouvelles sanctions contre la Russie, la bourse de Paris peine à trouver une orientation en cette fin de semaine, les opérateurs limitant les initiatives avant le week-end.

Malgré la clôture en nette hausse de Wall-Street hier, le CAC40 grappille actuellement 0.25% à 6572 points et le S&P500 est stable en préouverture.



Du côté des statistiques, l'indice IFO est ressorti à 90.8 en Allemagne (consensus 94.2 et 98.5 le mois dernier). L'indice du Michigan et les promesses de ventes de logements seront dévoilés à 15h aux Etats-Unis.



Sur le front des valeurs, Worldline signe la meilleure performance de l'indice (+2.4%), suivie par Eurofins (+2.2%), Hermès (+2.1%) et STM (+2%) tandis que BNP Paribas cède 2.3%, Société Générale 2.1% et Alstom 1.7%. En données horaires, comme évoqué dernièrement, nous maintenons un biais baissier sous les 6685 points avec les 6500/6480 points comme premiers objectifs.

