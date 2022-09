Peu d'initiatives en attendant Wall Street et la BCE 06/09/2022 | 11:11 Laurent Polsinelli 06/09/2022 | 11:11 Envoyer par e-mail :

En attendant le retour de Wall Street, fermée hier pour la fête du travail, le CAC40 peine à trouver une réelle orientation et se maintient à proximité de l’équilibre.

Les opérateurs limitent ainsi les initiatives, avec la crise énergétique et avant la réunion de la BCE en matière de politique monétaire jeudi.



Sur le front des valeurs, Worldline gagne 1.4%, Saint Gobain 1% et Dassault 0.9%, tandis que Total ferme la marche, avec une perte de 2%, suivie par Engie (-0.7%).



Sur le plan macroéconomique, les commandes industrielles allemandes reculent de 1.1%. L’indice Final PMI services sera publié à 15h45 et l’ISM services à 16h.



En données horaires, l’indécision perdure. On continuera de surveiller la sortie des 6009/6190 points pour agir.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Palmarès CAC 40 WORLDLINE 43.45 2.04% COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 40.1 1.94% LEGRAND 73.82 1.82% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 50.91 1.76% RENAULT 28.17 1.48% THALES 122.9 -0.08% DANONE 51.19 -0.10% VEOLIA ENVIRONNEMENT 21.89 -0.18% ENGIE 12.14 -0.77% TOTALENERGIES SE 52.18 -1.88%