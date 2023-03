Peu d'initiatives en attendant le NFP vendredi 09/03/2023 | 08:00 Laurent Polsinelli 09/03/2023 | 08:00 Envoyer par e-mail :

A l'issue d'une séance sans grand relief, la bourse de Paris a terminé en baisse de 0.2% à 7324 points hier, toujours préoccupée par la perspective d'un durcissement de la politique monétaire américaine.

Bien que la décision de la Fed pour le mois de mars ne soit pas arrêtée, la persistance des tensions inflationnistes, la solidité du marché de l'emploi et de la consommation des ménages pourraient inciter la Réserve Fédérale à accentuer l'ampleur des hausses de taux.

Les prochaines données devraient être déterminantes et notamment le rapport mensuel sur l'emploi de vendredi.



Hier, l'enquête ADP a fait état de 242K créations d'emplois dans le secteur privé (consensus 197K contre 119K le mois dernier). Du côté des valeurs, STM a gagné 3.35%, ArcelorMittal 1%, Bouygues 0.96%, Danone 0.89% et Axa 0.73% tandis que Téléperformance a perdu 4.95%, Thalès 3.62%, Essilor 1.77% et Hermès 1.2%.



Malmenés la veille après l'audition de Jerome Powell devant le Sénat, les indices américains américains ont clôturé en ordre dispersé. Le Dow Jones a cédé 0.18% à 32798 points, le S&P500 a grappillé 0.14% à 3992 points et le Nasdaq100 0.52%.



Le CAC40 devrait ainsi ouvrir sur une note hésitante aujourd'hui.

Au Japon, le PIB est ressorti stable (+0.2% précédemment) et en Chine l'indice CPI progresse de 1% (2.1% le mois dernier). L'indice PPI recule quant à lui de 1.4%. Hormis les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis à 14h30, aucune autre statistique majeure ne sera publiée durant la séance.



Graphiquement, on continuera de surveiller la sortie des 7305/7350 points pour agir.

