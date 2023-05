Portée par les commentaires rassurants concernant les négociations sur le plafond de la dette américaine, la bourse de Paris a nettement progressé vendredi pour la compensation, avant de réduire quelque peu ses gains en fin de journée et clôturer en hausse de 0.61% à 7491 points.

Du côté des valeurs, Veolia a engrangé 2.1%, Stellantis 1.86%, Saint Gobain et Sanofi 1.76% tandis que Kering a cédé 1.78%, Essilor 1.59% et Thalès 0.82%.



Les indices américains ont finalement clôturé en territoire négatif, freinés dans leur élan par l'annonce de l'interruption des pourparlers sur le plafond de la dette américaine. Après un week-end de blocage, les négociations devraient reprendre lundi.

Le Dow Jones a perdu 0.33% à 33426 points, le S&P500 a cédé 0.14% à 4191 points et le Nasdaq100 0.23%.



Ce matin, les contrats Futures laissent présager d'une ouverture proche de l'équilibre pour le CAC40.

En données horaires, la dynamique est haussière au-dessus des 7463 points. A court terme, le sens de sortie des 7463/7523 points devrait être déterminant.