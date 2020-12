Place aux festivités avant la nouvelle année ! 31/12/2020 | 11:57 Laurent Polsinelli 31/12/2020 | 11:57 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5560 PTS/ 5625 PTS

A l’approche de la clôture annuelle à 14h, le marché parisien cède du terrain sous l’effet de quelques prises de bénéfices (-0.22% à 5587 points), suite à la publication d’un indice PMI services légèrement sous les attentes en Chine (55.7 contre 56.3 attendu). Les volumes de transaction demeurent néanmoins très réduits, avoisinant à peine 250 millions d’euros.

Les indices américains sont également attendus en légère baisse, après leurs récents records.

Pour cette séance écourtée, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage (consensus 832K).



Graphiquement, le CAC40 amorce un mouvement de consolidation, après une phase d’oscillations horizontale au sein du range 5600/5625 points. La dynamique de fond demeure positive et seul l’enfoncement des 5560 points militerait pour des dégagements plus marqués en direction des 5520 points voire 5480 points par extension.



Malgré la crise sanitaire et les incertitudes sur la reprise, le CAC40 a nettement réduit ses pertes depuis le mois de mars, à la faveur des plans de relance budgétaires, des politiques monétaires ultra-accommodantes des banques centrales et des progrès réalisés par les laboratoires pharmaceutiques qui sont parvenus à élaborer des vaccins contre la Covid-19.

La bourse de Paris recule ainsi de seulement 6.5% sur 2020, impactée par les foncières, les financières et les pétrolières tandis que les valeurs technologiques et le Luxe se démarquent.

Unibail signe la plus forte baisse de l’indice (-50% sur l’année), suivie par Société Générale (-45%) et Airbus (-30.3%). Sur les trois premières marches du podium, on retrouve Schneider Electric (+35.8%), Hermès (+34.1%) et STM (+27.7%).

L’équipe Zonebourse se joint à moi pour vous souhaiter un très joyeux réveillon !

