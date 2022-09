Portes de saloon 29/09/2022 | 11:14 Laurent Polsinelli 29/09/2022 | 11:14 Envoyer par e-mail :

En attendant les données sur l’inflation allemande et les statistiques américaines (PIB et inscriptions hebdomadaires au chômage), l’Europe repart fortement à la baisse aujourd’hui, pénalisée par les nouvelles tensions sur les taux et de mauvais résultats d’entreprises.

Le CAC40 recule actuellement de 1.27% à 5691 points, après avoir difficilement grapillé 0.19% hier.



Au niveau des valeurs, Thalès gagne 1.7%, Safran 0.2%. Toutes les autres composantes du CAC40 cèdent du terrain. Carrefour perd 5.4%, Renault 4.6% et Worldline 4%.



L’indice S&P500, qui avait terminé en forte hausse de 1.97% hier, perd quant à lui 0.9% en préouverture.



En données horaires, la CAC40 évolue de manière erratique, avec une volatilité intraday élevée, preuve de la nervosité des intervenants.

Seul un retour au-dessus des 5773 points constituerait une première indication positive militant pour un retour rapide vers les 5852 points. Sous les 5650 points, l’objectif majeur reste fixé à 5613 points, borne basse d’un gap laissé ouvert en février 2021.

