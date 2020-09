Positif après la poussée de l'activité manufacturière chinoise

Après un début de séance positif, dans le sillage des données encourageantes sur l'activité en Chine et des records de Wall-Street en fin de semaine, le CAC40 a rapidement basculé dans le rouge pour finalement clôturer en baisse de 1.11% à 4947 points, perdant ainsi plus de 2.3% depuis son point haut du matin.

Les valeurs financières, qui avaient soutenu la tendance vendredi, avec la hausse des rendements obligataires, se sont retournées à la baisse, cédant en moyenne 3.5% à la clôture.



La pire performance est néanmoins signée par Safran (-5.1%), tandis que Veolia et Engie ont bondi de respectivement 5.7% et 4.7%, Veolia voulant racheter l'essentiel de la participation d'Engie dans Suez (+18.5%).



Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé. Le Dow Jones et le S&P500 ont perdu 0.78% et 0.22%, alors que le Nasdaq100 a encore engrangé 0.96%, avec notamment Apple (+3.39%) et Tesla (+12.57%).

Ce matin, le CAC40 devrait débuter la séance en hausse de 0.6%, après la publication de l'indice PMI manufacturier Caixin au plus haut depuis début 2011 en Chine (53.1 contre 52.8 le mois dernier). Les opérateurs prendront connaissance des indices PMI manufacturiers, de l'indice CPI et du taux de chômage en zone euro avant l'ISM manufacturier et les dépenses de construction aux Etats-Unis.



Graphiquement, le CAC40 revient actuellement sur la zone des 4940 points, correspondant à des niveaux de fin juillet. Cette zone de cours devra engendrer une réaction positive sous peine d'assister à une poursuite des dégagements en direction des 4900 points puis 4850 points.