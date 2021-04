Poursuite de la hausse en Europe 19/04/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 19/04/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6300 PTS

A la faveur de la succession de records outre-Atlantique et de l'amélioration notable des perspectives économiques, la bourse de Paris a enchainé quatre séances consécutives de hausse la semaine dernière et clôturé à son zénith vendredi, avec un gain de 0.85% à 6287 points. La tendance a également été soutenue par quelques bons résultats d'entreprises et les statistiques chinoises (PIB en hausse de 18.3%, bond de 34.2% des ventes au détail...).



Aux Etats-Unis, le secteur de la pharma a progressé, permettant aux indices de poursuivre leur ascension, malgré le repli du secteur pétrolier et l'orientation contrastée des valeurs bancaires. Le Dow Jones a terminé en hausse de 0.48% à 34200 points, le S&P500 s'est adjugé 0.36% à 4185 points et le Nasdaq100 0.11%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la semaine sur un gain de 0.2%, tutoyant ainsi les 6300 points dans les premiers échanges.



Techniquement, la dynamique demeure clairement haussière en données horaires au-dessus des 6250 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures. Le test des 6300 points à l'ouverture devrait être déterminant. Le débordement de ce niveau ouvrirait la voie aux 6350 points.

