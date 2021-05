Poursuite des achats à bon compte après les minutes de la Fed 20/05/2021 | 08:01 Laurent Polsinelli 20/05/2021 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6200 PTS/ 6310 PTS

Lesté par les craintes inflationnistes qui pourraient conduire à un durcissement des politiques monétaires des banques centrales, le CAC40 a subi de lourds dégagements hier, avant de nettement réduire ses pertes en fin de journée. Après un plus bas à 6192 points, les opérateurs ont effectué quelques achats à bon compte, permettant à l'indice parisien de clôturer en baisse de 1.43% à 6262 points.



Au terme d'une séance volatile, les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, alors que les minutes de la Fed ont confirmé qu'il était encore trop tôt avant de réduire son soutien à l'économie. Des divergences apparaissent au sein des membres du comité, avec la confirmation de l'accélération de l'inflation, certains s'interrogeant sur la nécessité prochaine de diminuer les achats d'actifs si l'économie américaine continue de s'améliorer.

Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.48% à 33896 points (contre un plus bas à 33473 points). Le S&P500 a perdu 0.29% à 4115 points tandis que le Nasdaq100 s'est adjugé 0.15% à 13237 points, notamment avec le rebond des semi-conducteurs.



Aujourd'hui, le CAC40 devait ainsi ouvrir en gap haussier de l'ordre de 0.5%. En données horaires, la dynamique demeure baissière sous les 6310 points, borne basse du gap laissé ouvert hier, correspondant par ailleurs à la moyenne mobile à 50 heures. Seul le dépassement de ce niveau autoriserait le scénario d'une poursuite du rebond en direction des 6350 points.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 DANONE 59.52 2.04% TELEPERFORMANCE SE 314.6 1.85% L'ORÉAL 355.6 1.56% ESSILORLUXOTTICA 139.24 1.34% SANOFI 87.9 1.27% TOTAL SE 38.205 -0.47% ARCELORMITTAL 25.275 -0.53% ALSTOM 43.76 -1.00% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 67.83 -1.28% ENGIE 12.948 -1.33% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.