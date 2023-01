Poursuite des dégagements avant la Fed demain 31/01/2023 | 11:42 Laurent Polsinelli 31/01/2023 | 11:42 Envoyer par e-mail :

En attendant de nombreuses publications de sociétés et les décisions des banques centrales en matière de politique monétaire, la bourse de Paris et les autres places européennes subissent de nouveaux dégagements aujourd'hui, les opérateurs optant pour la prudence après un début d'année d'excellente facture.

Le CAC40 cède actuellement 0.58% à 7040 points et le S&P500 recule de 0.4% en préouverture.



Au niveau des valeurs, Société Générale gagne 2%, Pernod Ricard 1.4% et Crédit Agricole 0.4% tandis qu'Air Liquide cède 2.1%, Saint Gobain 2%, Eurofins 1.9% et Total 1.7%. Quelques statistiques viendront animer la deuxième partie de séance. L'indice Case Shiller sera dévoilé à 15h, l'indice PMI de Chicago à 15h45 et celui du Conference Board à 16h.



Graphiquement, pas de changement, la consolidation horizontale se poursuit. On attendra la sortie des 7011/7117 points pour renouer avec une dynamique affirmée.

