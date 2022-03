Poursuite des dégagements avec la crise ukrainienne 07/03/2022 | 11:34 Laurent Polsinelli 07/03/2022 | 11:34 Envoyer par e-mail :

Alors que les affrontements se sont poursuivis en Ukraine ce week-end, le Etats-Unis et l'Union Européenne envisageant désormais un boycott du pétrole russe, les places européennes ont une nouvelle fois en nette baisse ce matin. Après un plus bas à 5756 points durant la première heure de cotation, le CAC40 cède actuellement 2.74% à 5895 points.

Le S&P500 cède quant à lui 1.5% en préouverture.



Du côté des valeurs, Thalès se distingue encore, avec un gain de 7%. Dassault Systèmes gagne 0.9% et L'Oréal 0.15%. A l'opposé, Alstom recule de 8.6%, Unibail de 8.4% et Stellantis de 7.7%.



Sur le plan macroéconomique, seul le crédit à la consommation sera dévoilé à 21h aux Etats-Unis.



Graphiquement, pas de changement, la dynamique est baissière sous les 6170 points voire sous les 6061 points en intraday, cours de clôture de vendredi. La volatilité devrait demeurer important, suggérant une poursuite des mouvements erratiques au gré des avancées géopolitiques. Seul le dépassement des 5900 points militerait pour le comblement au moins partiel du gap ouvert ce matin.

