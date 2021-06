Poursuite du rattrapage après Wall Street 25/06/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 25/06/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6687 PTS

Le CAC40 a terminé non loin de ses plus hauts du jour hier, en hausse de 1.22% à 6631 points, porté par les financières, le luxe, les technos et les valeurs liées à l'énergie.



Sur le plan macroéconomique, le PIB américain était conforme aux attentes à +6.4% au premier trimestre. Les inscriptions hebdomadaires au chômage étaient en revanche décevantes à 411K, tout comme les commandes de bien durables en hausse de seulement 2.3% (consensus 2.9% et -0.8% le mois dernier). Outre-Atlantique, les opérateurs ont réagi négativement à l'annonce d'un accord autour du plan d'investissements dans les infrastructures, de plus de 1.200 milliards de dollars. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.95% à 34196 points, le S&P500 a gagné 0.58% à 4266 points et le Nasdaq100 0.64%.



Le marché parisien devrait ainsi poursuivre son mouvement de reprise, comme le suggèrent les contrats Futures en hausse de 0.2% . En données horaires, le CAC40 devrait déborder à l'ouverture la zone des 6636 points. Le franchissement de ce niveau semble de bon augure pour un retour vers les récents records.

