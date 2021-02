Poursuite du rattrapage en attendant le NFP 05/02/2021 | 08:01 Laurent Polsinelli 05/02/2021 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Positive au dessus de 5555 PTS

Objectif de cours : 5660 PTS

Porté par les bons résultats de Dassault Systèmes (+6.06%) et la bonne orientation de l'aéronautique (Safran +3.72% et Airbus +3.66%), le CAC40 s'est hissé au-delà des 5600 points hier, clôturant en hausse de 0.82% à 5608 points.

La tendance a également été soutenue par la baisse de l'euro face au dollar, les bonnes statistiques américaines et les nouveaux plus hauts de Wall Street.



Les commandes industrielles américaines progressent de 1.1%, la productivité recule de 4.8% et les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 779K contre 828K attendu.

Les indices américains en ont profité pour clôturer à leur zénith, à l'image du Nasdaq100 qui a gagné 1.18% à 13560 points. Le S&P500 a gagné 1.09% à 3871 points et le Dow Jones 1.08% à 31055 points.



Dans l'attente du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, le CAC40 devrait ainsi poursuivre sur sa lancée, comme le suggèrent les contrats Futures en hausse de 0.4%.



En données horaires, la tendance reste haussière au-dessus des 5555 points. Le débordement des 5626 points à l'ouverture devrait ouvrir la voie aux 5660 points voire 5686 points par extension.







© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.