Poursuite du rattrapage en vue

Objectif de cours : 6558 PTS

Portée par la baisse des rendements obligataires, les nouvelles mesures de soutien annoncées par Pékin, engendrant un retour de l'appétit pour le risque, la bourse de Paris a terminé en forte hausse de 1.64% à 6515 points vendredi dernier.

Sur le front des valeurs, Alstom a gagné 4.67%, Kering 4.55%, Hermès 4.45%, L'Oréal 4.12% et LVMH 3.89% tandis qu'Unibail a cédé 2.28%, Sanofi 1.18% et Carrefour 0.91%.



Les données macroéconomiques étaient en revanche mitigées aux Etats-Unis, avec un indice du Michigan ressorti à 58.4 (contre 59.1 le mois dernier) et des revenus des ménages en hausse de seulement 0.4% (0.5% précédemment). L'indice Core PCE était conforme aux attentes à +0.3% et les revenus des ménages ont progressé de 0.9% alors que le consensus tablait sur 0.7% (1.4% précédemment). Les indices américains ont également terminé en nette hausse, le Dow Jones a gagné 1.76% à 33212 points, le S&P500 s'est adjugé 2.47% à 4158 points et le Nasdaq100 a engrangé 3.3%.



Pour cette journée fériée du Memorial Day aux États-Unis, le CAC40 devrait poursuivre sur sa lancée et ouvrir en hausse de 0.7%.

En données horaires, la dynamique est positive au-dessus des 6370 points voire au-dessus des 6440 points en intraday. L'indice devrait tester aujourd'hui la zone des 6558 points, dernier rempart avant les 6600 points .

