Poursuite du rebond

La bourse de Paris a rebondi hier, gagnant 0.81% à 6346 points. Les investisseurs relèguent ainsi au second plan la propagation du variant delta du coronavirus pour se focaliser sur les résultats d’entreprise, qui se multiplient en ce milieu de semaine. La microéconomie rythmera cette séance avec les publications de grosses pointures en Europe et aux Etats-Unis (ASML, Daimler, Johnson & Johnson etc.) tandis que sur le front des statistiques, seuls les stocks pétroliers seront à l’ordre du jour. Le CAC40 est attendu en légère hausse de 0.25% selon les données de préouverture. Graphiquement, en données horaires, les cours oscillent autour de la zone des 6350 points, niveau qui faisait anciennement office de résistance. Il convient désormais d’adopter un biais plus neutre à court terme. Les acheteurs pourraient reprendre la main en cas de franchissement à la hausse des 6400 points tandis que les vendeurs pourraient l’emporter en cas d’une rupture des 6350 points.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 PUBLICIS GROUPE SA 54.04 4.93% SAFRAN 115.92 4.55% RENAULT 31.41 4.46% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 72.51 4.38% AIRBUS SE 110.64 4.38% SANOFI 87.03 -0.07% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.