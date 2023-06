Soutenue par la hausse de Wall Street et de bonnes statistiques américaines, la bourse de Paris a clôturé en hausse de 0.43% à 7215 points hier, alors qu'elle était repassée en territoire négatif en milieu de journée.

Les commandes de biens durables ont progressé de 1.7% (1.2% le mois dernier), l'indice du Conference Board se redresse à 109.7 (102.5 précédemment) et les ventes de logements neufs sont ressorties à 763K (680K le mois dernier).



Du côté des valeurs, Publicis a engrangé 3.24%, Worldline 2.2%, Renault 1.59% et Essilor 1.44% tandis que Téléperformance a cédé 1.52%, Total 1.08% et STM 1.05%.



Les indices américains ont quant à eux terminé en nette hausse, les bons indicateurs ayant quelque peu apaisé les craintes de ralentissement économique. Le Dow Jones a gagné 0.63% à 33926 points, le S&P500 s'est adjugé 1.15% à 4378 points et le Nasdaq100 1.75%.



Le CAC40 devrait ainsi poursuivre sa marche en avant ce matin, les contrats Futures laissant présager d'une hausse initiale de 0.4%.

Techniquement, l'indice devrait tester à l'ouverture le seuil des 7246 points, correspondant à la borne haute d'un gap laissé ouvert jeudi dernier. Seul le débordement de ce niveau permettrait d'anticiper une poursuite du rebond en direction des 7291/7322 points dans un premier temps.