Poursuite du rebond après les minutes de la Fed 07/07/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli

Opinion : Positive au dessus de 5850 PTS

Objectif de cours : 5995 PTS

Après son plongeon de mardi, sur fond de craintes de récession, la bourse de Paris a repris 2.03% à 5912 points hier, suite à quelques achats à bon compte.

Sur le plan macroéconomique, les ventes au détail ont progressé de 0.2% en zone euro (consensus 0.4% et -1.4% le mois dernier) et l'ISM services est ressorti à 55.3 (contre 53.9 attendu).



Au niveau des valeurs, la tendance a été soutenue par le luxe et les valeurs technologiques, tandis que les valeurs liées aux matières premières et les bancaires restaient mal orientées. Hermès a gagné 5.05%, L'Oréal 4.92%, Eurofins et STM 4.9%. A l'opposé, Total a perdu 2.9%, Engie 1.61%, ArcelorMittal 1.15%, Orange 1.15% et BNP Paribas 1.07%.



En légère baisse à la cloche parisienne, les indices américains ont finalement terminé en timide hausse alors que les minutes de la Fed se sont avérées sans réelle surprise. La Réserve Fédérale reste déterminée à relever ses taux pour maîtriser l'inflation au risque de freiner l'activité économique. Elle pourrait adopter une politique plus restrictive dans les prochains mois en cas de persistance des tensions inflationnistes.

Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.23% à 31037 points, le S&P500 a gagné 0.36% à 3845 points et le Nasdaq100 0.62%.



Le CAC40 devrait ainsi continuer sa progression à l'ouverture, avec un gain initial de 1%.

En données horaires, une nouvelle tentative de reprise se met en place, avec les 5995/6000 points comme premier objectif majeur.

