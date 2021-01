Poursuite du rebond en Europe 07/01/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 07/01/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5600 PTS

Objectif de cours : 5690 PTS

Portée par le compartiments des financières dans le sillage des rendements obligataires, ainsi que par les valeurs pétrolières, la bourse de Paris a terminé en forte hausse de 1.19% à 5630 points hier,

Société Générale a gagné 6.83%, BNP Paribas 5.52%, Saint Gobain 4.52% et Total 4.27%.



Aux Etats-Unis, les indices ont inscrit de nouveaux records, avec la perspectives d'une majorité démocrate au Sénat, laquelle augmenterait la probabilité de nouvelles mesures de relance budgétaires. Le Dow Jones a engrangé 1.44% à 30829 points, le S&P500 s'est adjugé 0.57% à 3748 points, tandis que le Nasdaq100 a cédé 1.4%, le marché redoutant un durcissement de la réglementation pour les géants technologiques.

Wall-Street avait réduit son avance en fin de journée, après l'invasion du Capitole à Washington par des manifestants pro-Trump.



Les statistiques du jour étaient par ailleurs contrastées, les commandes industrielles progressent de 1% mais l'ADP a fait état de 123K destructions d'emplois dans le privé (consensus +60K) et l'indice Final PMI services recule à 54.8 (55.3 le mois dernier).



Aujourd'hui, le CAC40 devrait poursuivre sur sa lancée, avec un gain initial de 0.6%.



En données horaires, la tendance demeure haussière au-dessus des 5600 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. L'indice pourrait rallier aujourd'hui la zone de résistance charnière des 5680/5690 points que l'on retrouve en données journalières et hebdomadaires. Le débordement de cette zone de cours libèrerait un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 5700/5730 points voire 5800 points par extension.

