Poursuite du rebond en Europe 14/05/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 14/05/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6250 PTS/ 6385 PTS

Après avoir ouvert en gap baissier hier et rallié dans la foulée les 6150 points, la bourse de Paris a eu a peu réduit ses pertes pour finalement clôturer en timide hausse de 0.14% 0 6288 points.

Malgré un indice des prix à la production en hausse de 0.6% (+6.2% sur un an), les indices américains sont, en effet, rapidement repassés dans le vert après trois séances de baisse, la Fed continuant d'évoquer une poussée temporaire de l'inflation et la nécessité de poursuivre le soutien monétaire.

Le Dow Jones a repris 1.29% à 34021 points, le S&P500 s'est adjugé 1.22% à 4112 points et le Nasdaq100 0.83%.



Pour cette dernière séance de la semaine, le CAC40 devrait ainsi ouvrir en gap haussier de l'ordre de 0.6%, s'attaquant ainsi à un autre gap ouvert mardi matin.



Techniquement, la tendance se neutralise. Le débordement des 6324 points, confirmé en clôture horaire, serait de bon augure pour une poursuite du rattrapage en direction des 6385/6400 points.



La séance sera animée par les minutes de la BCE à 13h30 puis aux Etats-Unis, seront dévoilés l'indice des prix à l'importation, les ventes au détail, la production industrielle et l'indice du Michigan.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.